- Reduceri de 20% se acorda in perioada 4 – 18 iulie celor care cumpara Interrail Global Pass sau One Country Pass, abonamente pentru calatorii cu trenul in tarile europene, cu valabilitate incepand din 1 septembrie, a anuntat joi CFR Calatori, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, reducerea se acorda…

- Romania este pe locul al noualea in Uniunea Europeana la prezenta la vot la alegerile europene, intr-un clasament dominat de Belgia, Luxemburg si Malta si care le are la final pe Croatia, Lituania si Bulgaria. Potrivit datelor bazate pe rezultate provizorii date publicitatii de Parlamentul European…

- Romania intalnește in aceasta seara pe Stadionul Ghencea din Capitala reprezentativa similara a Bulgariei, in penultimul amical inainte de participarea la EURO 2024. In confruntarile directe cu adversarul de la sud de Dunare, tricolorii conduc detașat, avand 18 victorii, 6 egaluri și 9 infrangeri. Doar…

- Romania pregatește participarea la EURO 2024 cu amicalele impotriva Bulgariei și Liechtensteinului, care se disputa astazi și vineri pe Stadionul Steaua din Capitala. Selecționerul Edward Iordanescu a prefațat partida amicala pe care Romania o disputa in aceasta seara pe teren propriu contra Bulgariei,…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei se pregateste pentru participarea la Campionatul European din Germania care va incepe pe 14 iunie. Elevii lui Edi Iordanescu sunt reunti de mai bine de o saptamana la baza de la Mogosoaia, acolo unde stau departe de ochii adversarilor. Romania va disputa doua meciuri…

- Orașul bulgaresc Ruse este aproape blocat de romanii care se intorc acasa dupa vacanța de Paște petrecuta in Grecia și Bulgaria. Coada de autovehicule se intinde pe cativa kilometri pe principalele arterele rutiere din Ruse, oraș situat la granita cu Romania. Luni dupa-amiaza, sute de masini inmatriculate…

- Pe data de 1 mai s-au implinit 20 de ani de la aderarea la UE a 10 state. Opt dintre acestea sunt din regiunea Europei Centrale si de Est - Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia. Celelalte doua sunt Cipru si Malta. Din urma vin tare Romania și Bulgaria, care și-au triplat…

- In perioada 23-30 aprilie 2024, Asociația Be You a gazduit la Targoviște un schimb de tineri din Romania, Lituania, Bulgaria, Grecia, Spania și Turcia, mobilitate din proiectul ARTIFY: Empowering Youth for Active Participation and European Values. In contextul multiplelor provocari cu care se confrunta…