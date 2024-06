Stiri pe aceeasi tema

- In Europa s-au pus in mișcare proiecte care vor schimba actualele rute de transport, iar Romania joaca un rol crucial. Un pas crucial al noului coridor de transport Nord-Sud este construirea un nou pod peste Dunare intre Romania și Bulgaria. Acest pod va face parte din coridorul Marea Baltica - Marea…

- Romanii muncesc cu 7 ore mai mult in fiecare saptamana decat olandezii sau cu 6 ore in plus fața de austrieci, arata datele publicate de Eurostat. Cele mai lungi saptamani de lucru au fost inregistrate in Grecia (39,8 ore), Romania (39,5), Polonia (39,3) și Bulgaria (39,0). In schimb, Olanda a avut…

- Rezervele internaționale brute ale BNR au ajuns la 69,7 mld euro la sfarșitul lunii aprilie 2024. Raportat la PIB, in Romania, in decembrie 2023 rezervele au avut ponderea cea mai mica, de 20,4%, urmata de Ungaria cu 21,1%, Polonia cu 23,5%, Cehia cu 43,9% și 44,6% Bulgaria, arata o analiza macroeconomica…

- Potrivit MAE, cetatenii romani care se afla, intentioneaza sa calatoreasca sau sa tranziteze Bulgaria catre Grecia si Turcia si retur catre Romania trebuie sa stie ca, in perioada minivacantei prilejuite de sarbatorile pascale (30 aprilie - 6 mai), se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca retragerea candidatului coalitiei PSD – PNL pentru Primaria Capitalei reprezinta o „balbaiala politica de neiertat”, situatie din care decurge intrebarea daca exista vreo strategie pentru viitorul Romaniei a coalitiei. „Este greu sa gasesti cuvinte la o…

- Forțele Navale Romane organizeaza, in perioada 8 - 21 aprilie, exercițiul multinațional „Sea Shield 24”, la care vor lua parte 12 state aliate și partenere, precum Bulgaria, Franța, Georgia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Moldova, Regatul Țarilor de Jos, Polonia, Portugalia, Turcia și SUA.

- Tomasz Poreba, europarlamentar al partidului pentru Drept și Justiție (PiS), a adus in atenția publicului cel mai important coridor rutier de-a lungul frontierei estice a Uniunii Europene, in cadrul unei discuții privind proiectul Via Carpathia. La masa rotunda au participat reprezentanți importanți…

- In perioada 14 – 17 martie, ROMEXPO organizeaza #TotulPentruCasaTa2024 – conceptul home & deco care reunește tematicile targurilor: Construct Ambient Expo, Romtherm, Mobila Expo și Expo Flowers & Garden. Peste 155 de companii, din 13 țari (Bulgaria, China, Grecia, India, Italia, Polonia, Romania, Serbia,…