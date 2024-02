Ce amenzi riscă românii care stau la bloc și nu respectă programul de liniște Viața la bloc inseamna și amenzi pentru romanii care nu respecta programul de liniște. Astfel, locatarii care folosesc mașina de spalat se pot trezi cu sancțiuni care ajung și pana la circa 1.500 de lei. Nu este deloc simplu sa traiești la bloc in Romania, pentru ca oricand te poți alege cu ceva amenzi pe cap. Așa de exemplu se intampla și cu programul de liniște, care trebuie respectat de locatari. In mod convențional orele de liniște sunt intre 22 seara și 6 dimineața și in intervalul orar 15 -17. Daca cumva vreți sa spalați rufe la maina de spalat sau daca din apartament se aud zgomote puternice,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care folosesc mașina de spalat risca amenzi de circa 1.500 de lei. Este vorba de programul de liniște pe care cei care locuiesc la bloc trebuie sa il respecte. In mod convențional orele de liniștie sunt intre 22 seara și 6 dimineața și in intervalul orar 15 -17. Cei care spala haine și produc…

- Romanii care dau foc vegetației uscate risca amenzi uriașe. Ce trebuie evitat pentru a scapa de sancțiuni Romanii care dau foc vegetației uscate risca amenzi uriașe. Ce trebuie evitat pentru a scapa de sancțiuni Agenția pentru Protecția Mediului avertizeaza romanii privind interdicția incendierii vegetației…

- Șoferii din Romania trebuie sa fie atenți la o noua reugla, in cazul in care intenționeaza sa transporte animale de companie in mațina. Codul Rutier din 2024 vine cu prevederi importante din acest punct de vedere. Nerespectarea lor poate duce la aplicarea unor amenzi usturatoare.

- Cat costa asigurarea obligatorie a locuinței in 2024. Ce amenda risca proprietarii care nu-și fac polița PAD Legislația actuala prevede ca proprietarii de locuințe au obligația de a incheia polițe PAD. Este vorba despre asigurarea obligatorie a locuinței, impotriva dezastrelor naturale. Cu toate acestea,…

- Cei care ”pangaresc” drapelul Romaniei prin adaugarea de inscriptii si simboluri in afara celor aprobate prin lege vor putea vi sancționați. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost aprobat astazi de Camera Deputaților. Proiectul de lege a obținut 246 de voturi ”pentru”, 32 „impotriva” si o…

- Romanii care locuiesc la bloc risca amenzi usturatoare in conditiile in care fac anumite zgomote care ii deranjeaza pe vecini, intr-un anumit interval orar.Cei care nu respecta orele de liniste la bloc risca amenzi de pana la 1.500 de lei. Suma se mareste in cazul in care persoana vizata nu este la…

- Potrivit unei recente propuneri legislative depuse la Senat, medicii care vor face presiuni asupra pacienților de a se adresa spitalelor private ar putea fi sancționați, mergand pana la interdicția de a mai profesa. Propunerea legislativa vizeaza personalul medical din sistemul de sanatate publica.…

- Legea care interzice fumatul in spațiile publice exista și in Romania din 2002, dar un nou proiect legislativ ar putea ingradi și mai mult persoanele care fumeaza. Noul proiect prevede și amenzi de pana la 10.000 de lei. Afla despre ce este vorba. Legea fumatului și noul proiect din Senat care interzice…