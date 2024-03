Turcia ia măsuri împotriva Meta din cauza partajării datelor între Threads şi Instagram In decembrie, autoritatea a lansat o investigatie asupra, Meta, compania mama a Facebook, cu privire la o posibila incalcare a legii concurentei prin conectarea platformelor sale de socializare Instagram si Threads. Autoritatea a spus ca masura provizorie va ramane in vigoare pana cand se va lua o decizie finala, deoarece datele obtinute si fuzionate prin intermediul acestor doua aplicatii ar putea ”incalca legea concurentei si ar provoca daune ireparabile” pe piata. Separat, autoritatea turca a amendat Meta cu 4,8 milioane de lire (148.000 de dolari) zilnic, ca parte a unei investigatii separate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

