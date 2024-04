Stiri pe aceeasi tema

- Recentul sondaj Avangarde a lasat toți analiștii politici cu ochii cat cepele. Gabriela Firea a reușit sa urce direct pe podiumul preferințelor bucureștenilor, deși de-abia fusese anunțata ca și candidat al PSD. Nu poți decat sa te intrebi cum a reușit aceasta performanța ce ține de magie, nu-i așa?…

- In cazul in care printr-o ironie a sorții voi ajunge se predau istorie unor elevi, la capitolul Gabriela Firea (evident ca nu o sa fie așa ceva neam, dar ne jucam un pic) le-aș transmite micuților urmatoarele: – modelul de politician etalat de GF ne arata cat de rau este populismul pentru un popor.…

- Cu aceste date proaspete din domeniul politic, intram in culisele unei noi realitați electorale, reflectate de un sondaj INSCOP care arunca lumina asupra intenției de vot pentru alegerile locale. Pe scena politica romaneasca, unde fiecare procent conteaza și fiecare cifra este un element al puzzle-ului…

- Nicolae Robu, candidatul alianței PNL – PSD la Primaria Timișoarei, a avut parte de o surpriza. In loc ca pe bannerele electorale sa ii apara numele corect, a fost botezat Gheorghe Robu. Un afiș electoral ce il prezinta pe președintele PNL, Nicolae Ciuca, intr-un gest de susținere a candidatului la…

- Catalin Cirstoiu a insistat ca nu este un „candidat de sacrificiu”. In sondajul Avangdarde apare cu 16%. Catalin Cirstoiu, prezent la emisiunea Digi24 de luni seara, a subliniat ca nu a fost luat in considerare in niciun sondaj anterior anunțului sau ca fiind candidatul comun al PSD-PNL la Primaria…

- Liderul USR Catalin Drula a comentat luni seara la B1 Tv sondajele SOCIOPOL și Avangarde, care il dau pe Nicușor Dan cu 34%, respectiv cu 27% intenție de vot. „A inceput sportul „aruncatul cu sondaje” in piața. Eu sunt convins ca Nicușor Dan va fi și urmatorul primar al Bucureștiului și ma bazez…

- „Și cand lucram in presa am ajuns la un nivel profesional și s-au luat anumite decizii, m-am dus inapoi pe teren și mi-am facut treaba și am ajuns in fruntea acelor redacții. Nu sunt omul care sa nu porneasca de la zero.M-au zugravit ca pe o persoana care iși dorește puterea absoluta. Nu este adevarat.…

- PNL il susține pe Sebastian Burduja pentru Primaria Capitalei , acesta fiind testat in sondajele interne ale liberalilor. Insa, este luat in calcul și fostul fotbalist Ionuț Lupescu, conform anunțului liderului PNL Nicolae Ciuca.Pe de alta parte, la PSD, fostul primar Gabriela Firea a spus ca beneficiaza…