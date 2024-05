Stiri pe aceeasi tema

- Delia și-a dorit o vacanța ușor diferita de Paște, așa ca, și-a luat și parinții divorțați in Italia. Chiar daca sunt desparțiți, Gina și Ion Matache locuiesc in aceeași casa, iar de curand, au avut parte de experiențe de neuitat in vacanța.

- Pentru implinirea varstei de 50 de ani, Adriana Bahmuțeanu a plecat intr-o vacanța alaturi de soț și copii sai pentru a-și sarbatori ziua de naștere. Vedeta a ales Spania, unde a vizitat cateva rude care s-au stabilit in peninsula de mai mulți ani. Totodata, a vorbit și despre dorințele pe care le are…

- Au trecut deja cateva saptamani de cand Carmen Grebenișan și Alex Militaru au anunțat ca s-au desparțit. Cei doi au plecat in vacanțe separat. Influencerița a fost impreuna cu Alina Ceușan in Tunisia, iar de cateva zile se afla in New York. Intre timp, Alex Militaru a ramas in Bali, acolo unde a plecat…

- Alex Bodi profita din plin de timpul pe care il petrece alaturi de aleasa inimii lui, Ema Uta, așa ca ca au mers din nou intr-o vacanța. Iata ce destinație au ales cei doi indragostiți de data aceasta.

- Sore adora sa calatoreasca, așa ca, in ultima perioada, a fost plecata mai mult in vacanța. Dupa ce, la jumatatea lunii martie a fost in Italia, alaturi de noul partener, artista și-a facut, din nou, bagajele și a dat Romania pe o destinație preferata de iubitorii sporturilor de iarna.

- Ema Uta și Alex Bodi au plecat intr-o noua vacanța intr-o destinație de lux. Cei doi sunt mari iubitori ai locurilor exotice, iar destinația trebuia sa indeplineasca cateva criterii importante pentru ei. Make-up artistul le-a aratat fanilor cateva imagini de vis cu apa de culoare turcoaz din Maldive,…

- Exista un obicei la care Bianca Dragușanu și Gabi Badalau nu pot renunța nici macar atunci cand se afla in vacanța. Cei doi indragostiți țin cont de aspectul lor fizic, astfel ca acest lucru este foarte important pentru ei. Iata ce fac vedeta și omul de afaceri in Dubai!