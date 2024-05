Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi a trait momente intense in timpul filmarilor pentru emisiunea Vacanța de Vedeta. Prezentatoarea TV a fost emoționata profund. Iata ce s-a intamplat pe platourile de filmare, in timp ce vorbea despre mama ei.

- Dinu Maxer și iubita lui și-au dorit sa plece in vacanța in Dubai, de ziua ei de naștere, dar planurile le-au fost date peste cap de ploile care au creat haos pe strazi și in aeroport. Cei doi au revenit, de curand, in Romania și au povestit prin ce au trecut in vacanța.

- Oana Roman a implinit sambata 48 de ani, iar vedeta a fost surprinsa de la primele ore ale zilei cu daruri și flori de la oamenii dragi. Una dintre prietenele ei a spus ca o invita la un gratar, dar, de fapt, i-a pregatit o petrecere restransa, cu ocazia zilei ei de naștere.

- Oana Lis are motive sa radieze de bucurie! Vedeta iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cum a reușit Viorel Lis sa o faca sa uite de suparari. Ce a marturisit soția fostului primar, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In weekend, Liviu Varciu, actorul din serialul “Bravo, tata!”, și-a serbat ziua de naștere alaturi de cei dragi. Vedeta a marturisit intr-un Insta Story ce cadou și-ar fi dorit sa primeasca.

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, și-a sarbatorit ziua de naștere pe scena, Delia Matache a plecat intr-o noua vacanța. Artista adora sa calatoreasca, așa ca, a dat temperaturile modeste din Romania pe vremea mai calduroasa.

- Delia Matache și-a sarbatorit ziua de naștere in mijlocul fanilor. Artista a dat vacanțele departe de Romania pentru un concert, „tradiție” pe care o respecta de cațiva ani și spune ca in tot acest fel va petrece și in anii urmatori.