Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau și Adi Rus au plecat intr-o destinație exotica impreuna cu fiul lor, Iair. Cei doi au ales Maldive, un loc de vis, unde multe persoane doar viseaza. Deși vacanța era planuita inca de la inceputul anului, problemele de sanatate ale copilului, i-au facut sa o amane aproape doua luni.

- Avertisment urgent cu privire la incarcatura amenințatoare de la bordul unei nave de croaziera scufundate, eșuata in largul unei insule de vacanța, supranumita "bomba cu ceas”. O insula de vacanța populara se afla in pragul unui dezastru, deoarece o epava scufundata, lasata sa putrezeasca de ani…

- Situat intr-o zona montana, la peste 1.000 de metri altitudine, in apropierea Munților Hașmașului și a Munților Giurgeu și cunoscut pentru peisajele sale frumoase, aerul curat și izvoarele minerale, satul Bilbor a devenit o reala atracție turistica pentru romani și nu numai.Bilbor este o destinație…

- Andreea Raicu adora sa calatoreasca, așa ca, și-a inceput anul, evident, cu o vacanța departe de Romania. Vedeta a mai fost plecata și in trecut in aceeași destinație, mai exact in urma cu trei ani, ca primele zile din 2024 sa și le petreaca tot acolo.

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu au decis sa petreaca Revelionul departe de Romania. Cei doi au mers intr-o destinație exotica impreuna cu prietenii apropiați. Actrița a marturisit ca zborul a fost indelungat, de 26 de ore, fiind nevoie de mai multe escale. Odata ajunși acolo, s-au bucurat de peisajele…

- Unde zboara romanii de Revelion. Cel mai ieftin bilet de avion spre o destinatie europeana, 36 de euro Vacanta de Craciun a luat sfarsit, dar nu e motiv de suparare. Revelionul bate la usa, iar, pentru sfarsitul de an, romanii si-au facut planuri pentru concedii in strainatate. Potrivit unei agentii…

- Vacanța de Craciun și zapada inca buna de pe partiile pentru incepatori sunt doar doua dintre motivele pentru care turistii si-au facut curaj sa urce pe schiuri sau pe placile de snowboarding. Dovada cea mai clara se poate vedea in Poiana Brașov, cele doua partii pentru incepatori au fost foarte animate.…

- Brigitte și Florin Pastrama au mers pentru prima data intr-o vacanța in 2023. Cei doi visau la aceasta destinație de 4 ani, insa, acum și-au permis sa se bucure de destinație ideala. Ce sume au scos din buzunar soții pentru relaxare.