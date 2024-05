Candidatul Partidului Social Democrat in cursa electorala pentru Primaria Capitalei, Gabriela Firea, a cerut, in repetate randuri, organizarea de dezbateri electorale cu principalii contracandidați, Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone. In opinia candidatului PSD, organizarea de dezbateri electorale, in campania oficiala dinaintea alegerilor, este un lucru absolut normal, ba chiar necesar intr-o democrație. Pana acum […] The post De ce nu vin Nicușor Dan și Piedone la o dezbatere cu Gabriela Firea appeared first on Puterea.ro .