Cristian Popescu Piedone a dezvaluit recent ca a fost contactat de „cineva din PSD” cu o oferta surprinzatoare: daca va renunța la candidatura sa pentru Primaria Capitalei și o va susține public pe Gabriela Firea, va primi postul de viceprimar. Declarația a fost facuta in cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN. „Nu pot sa […] The post Piedone susține ca a fost sunat sa renunțe la candidatura: Ce funcție ar primi daca o va susține pe Gabriela Firea appeared first on Puterea.ro .