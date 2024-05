Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi, 9 mai, ca Primaria nu are datorii care sa permita creditorilor sa blocheze conturile, iar gradul de indatorare este unul foarte mic.„Trebuie sa facem diferenta. Eu nu am spus niciodata ca Primaria Capitalei nu are datorii. Doar Ceausescu nu…

- Biroul Electoral de Circumscriptie 42 din Bucuresti a hotarat marți seara, 30 aprilie, admiterea candidaturii la PMB a presedintei partidului SOS Romania, Diana Sosoaca, dupa ce a depus liste suplimentare de sustinatori in ultima zi.„Admite candidatura doamnei Diana Iovanovici-Sosoaca pentru functia…

- Cristian Popescu Piedone a reiterat, miercuri seara, la Romania TV ca este exclus sa se retraga din cursa pentru Primaria Capitalei, reprosand PSD ca nu a facut o ințelegere cu el la inceput. Piedone. „Eu am bagat samanța in pamant, ei abia azi au bagat-o, nu au cum sa culeaga roadele” „L-am urmarit…

- Cristian Popescu Piedone ar caștiga alegerile pentru Primaria Capitalei, iar Nicușor Dan se va pe 2, la foarte mare distanța. Candidatul PSD-PNL ar obține puțin voturi. Potrivit unui sondaj de opinie comandat de Digi24 și realizat de Avangarde , in cazul in care alegerile pentru Primaria Capitalei ar…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca PSD nu il va susține pe Cristian Popescu Piedone la alegerile pentru Primaria Capitalei. Acum a sosit și raspunsul lui Piedone. Cristian Popescu Piedone a oferit prima reacție dupa ce a aflat ca PSD nu il va susține pentru Primarie. Vestea proasta i-a…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a venit cu date interne pe care le dețin liberalii pentru alegerile din Capitala și a vorbit despre Cristian Popescu Piedone, care și-a anunțat candidatura la Primaria Generala. Rareș Bogdan il compara pe Cristian Popescu Piedone cu un adevarat meteorit care se…

- Cel mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in București, in perioada 9-23 februarie, arata ca PSD conduce detașat in preferințele politice ale electoratului din Capitala. Potrivit sondajului, realizat anterior deciziei de comasare a alegerilor și a lansarii unei…

- Primarul comunei Voluntari, Florentin Pandele a anunțat ca soția sa, Gabriela Firea, nu va mai candida la Primaria Capitalei. Decizia il bucura pe edil, insa nu și pe soția acestuia. „Soția mea nu va mai fi candidat la Primaria Capitalei, eu ma simt extraordinar de bine ca va avea timp sa se ocupe de…