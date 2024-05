Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City - Manchester United, meci contand pentru finala editiei 2023-2024 din Cupa Angliei, este programat, sambata, 25 mai, de la ora 17:00, pe Wembley din Londra, si va fi transmis in direct de Pro Arena.

- Manchester City a ”intrat in cartile de istorie” cu al patrulea titlu consecutiv de campioana a Angliei la fotbal, a afirmat, duminica, mijlocasul ofensiv Phil Foden, care, la varsta de 23 de ani, numara sase titluri in Premier League, informeaza AFP. „Este dificil sa spui cuvinte potrivite pentru ce…

- Brazilianul Ederson, portarul lui Manchester City, va rata meciul final din Premier League, in care City poate fi incoronata campioana, dar si finala Cupei Angliei impotriva lui Manchester United, din cauza unei fracturi in zona oculara, scrie EFE, potrivit Agerpres.

- Pep Guardiola, managerul lui Manchester United, considera ca rivalii echipei sale in lupta pentru titlu, Arsenal și Liverpool, ”sunt incredibili”.Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, considera ca lupta pentru titlu in Premier League se duce pana in ultimul moment.

- Manchester United s-a calificat in finala Cupei Angliei, dupa 3-3 in 120 de minute și 4-2 dupa penalty-uri cu Coventry, formație din Championship. Manchester City - Manchester United, finala Cupei Angliei, are loc pe 25 mai Semifinala de pe Wembley a oferit o doza de dramatism neașteptata. United a…

- Keswick a detinut functia timp de 7 ani, pana cand a demisionat in 2020."Cu mare tristete, clubul Arsenal anunta decesul fostului presedinte, Sir Chips Keswick. In perioada in care el a fost presedinte, Arsenal a evoluat in Liga Campionilor si a castigat Cupa Angliei de trei ori ori. A fost toata viata…

- ''Phil Foden a fost mereu un jucator talentat, dar el a castigat maturitate", l-a complimentat antrenorul echipei de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, dupa dubla reusita de atacantul sau in meciul castigat cu Manchester United (3-1), considerandu-l "cel mai bun jucator din Premier League la ora…

- Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, a marcat 5 goluri cu Luton, in optimile Cupei Angliei, scor 6-2. Norvegianul a revenit recent dupa o accidentare, iar robotul lui Guardiola a avut nevoie de timp pentru a se regla. In precedentele 7 meciuri, inainte de cel cu Luton, marcase de 3 ori. Insa,…