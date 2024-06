Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au facut perchezitii luni, la Inspectoratul de Politie Judetean si la Politia Rutiera Cluj, intr-un dosar in care ar fi vizat seful IPJ, chestorul Mihai Rus. El este suspectat ca si-ar fi determinat subalternii sa nu-i suspende permisul de conducere, dupa ce ar fi fost prins baut la volan,…

- Procurorii DNA desfașoara, luni dimineața, mai multe percheziții la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) și la Poliția Rutiera Cluj. Aceste acțiuni au loc intr-un dosar care investigheaza fapte de corupție.

- Procurorii DNA au facut mai multe percheziții in aceasta dimineața la Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, vizat fiind de o ancheta – potrivit unor surse – fix șeful instituției, Mihai Rus, care este nepotul lui Ioan Rus. DNA a revenit ulterior și a precizat ce cerceteaza in acest caz.

- Procurorii DNA fac, luni, perchezitii la Inspectoratul de Politie Judetean si la Politia Rutiera Cluj, intr-un dosar in care ar fi vizat seful IPJ, chestorul Mihai Rus. Acesta si-ar fi determinat subalternii sa nu-i suspende permisul de conducere. Mai multe perchezitii DNA sunt in defasurare, luni,…

- Procurprii Direcției Naționale Anticorupție fac, luni, perchezitii la Inspectoratul de Politie Judetean Cluj si la Politia Rutiera Cluj, intr-un dosar in care ar fi vizat seful IPJ Cluj, chestorul Mihai Rus, informeaza G4media și Clujust. Acesta risca sa ramana fara permis, dupa ce a fost surprins de…

- Procurorii DNA fac, luni, perchezitii la Inspectoratul de Politie Judetean si la Politia Rutiera Cluj, intr-un dosar in care ar fi vizat seful IPJ, chestorul Mihai Rus. Rus si-ar fi determinat subalternii sa nu-i suspende permisul de conducere. Surse judiciare au declarat pentru ȘTIRI DE CLUJ ca acesta…

- Un adult din Cotofanesti a fost arestat preventiv iar un minor a fost pus sub control judiciar, in urma unor perchezitii in cadrul unui dosar penal privind infractiunea de furt calificat, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau, potrivit Agerpres.

- DNA Constanta efectueaza, joi dimineata, perchezitii la sediul Consiliului Judetean Calarasi, cat și la DGASPC Calarasi si la un spital din oras, intr-un dosar de coruptie, informeaza Agerpres, care citeaza surse judiciare.Procurorii ridica documente si calculatoare de la DGASPC Calarasi si un spital…