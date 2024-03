Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare testeaza 6 candidați pentru a vedea care este cel mai potrivit pentru a caștiga Primaria Capitalei! Pe lista se afla Gabi Firea și Sebastian Burduja! Așadar, nu mai puțin de 6 candidați au in vedere liderii coaliției de guvernare pentru Primaria Capitalei ! Pe lista celor șase…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri, 28 februarie, ca decizia PSD-PNL de a comasa alegerile europarlamentare cu cele locale „este un calcul politicianist”, ca va fi „o campanie de ura” și ca se așteapta sa se arunce „foarte multi bani de la rechinii imobiliari” in campania electorala…

- Organizația PSD București și-a desemnat candidații pentru Primaria Capitalei și primariile de Sector. Gabriela Firea este candidatul propus de PSD București pentru Primaria Capitalei, iar la Sectorul 5 va fi susținut Cristian Popescu Piedone.

- Președinta PSD București, Gabriela Firea, a anunțat miercuri, 28 februarie, pe Facebook, ca Biroul permanent al Organizației pe care o conduce a votat in unanimitate sa o susțina la Primaria Capitalei.„Sunt determinata sa muncesc din nou pentru dezvoltarea orașului, pentru oamenii care sunt abandonați…

- Cel mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in București, in perioada 9-23 februarie, arata ca PSD conduce detașat in preferințele politice ale electoratului din Capitala. Potrivit sondajului, realizat anterior deciziei de comasare a alegerilor și a lansarii unei…

- Cristian Popescu Piedone se pare ca este hotarat sa se inscrie in cursa pentru fotoliul Capitalei. In acest sens, edilul a purtat o discuție cu Marcel Ciolacu și cu alți lideri PSD. Cristian Popescu Piedone a mers in biroul președintelui Camerei Deputaților. Cel mai probabil, edilul poarta discuții…

- Liderul PNL Bucuresti, ministrul Sebastian Burduja, a declarat ca isi asuma candidatura la Primaria Capitalei, el precizand ca este in fisa postului sau, dupa ce a preluat sefia organizatiei PNL Bucuresti. ”I-am spus public domnului Nicusor Dan: Vrei sa o bati pe Firea? Trebuie sa ma bati mai intai…

- De ziua Unirii Principatelor Romane, Cristian Popescu Piedone a demarat o campanie impotriva ‘Ocaii Mici’ in Sectorul 5. Edilul a mers la mai multe carmangerii din sector și a avut o mare surpriza. Inspirat de idealurile marelui Alexandru Ioan Cuza, care a visat la o țara mandra și suverana, Cristia…