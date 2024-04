Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat sambata, despre declarațiile premierului Marcel Ciolacu referitoare la Buzau, ca „a lucrat aproape șapte ani și in Moldova și in Buzau” și ca „se simte și moldovean”. El a mai adaugat ca „s-a simțit roman și la Focșani, și la Suceava, și la Buzau, și la Craiova…

- In ziua de 06 Aprilie 2024 la ora 19:51:20 ora locala a Romaniei s a produs in MUNTENIA, BRAILA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 10.0km.Potrivit INFP, cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 7km N de Braila, 14km SV de Galati, 68km V de Tulcea, 68km V de Izmayil,…

- „Am venit cu domnul ministru sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem si centurile oraselor importante din Moldova. Ce ma bucur mult este ca, in sfarsit, vorbim de autostrada Moldovei. Am vazut impreuna azi impreuna cu domnul ministru deja pe anumite portiuni…

- „Acum o saptamana eram la dumneavoastra, pe santierul centurii de sud a Timisoarei. Astazi, am venit din nou aici, la inaugurarea noului terminal al Aeroportului International Timisoara. E clar ca, in sfarsit, dupa mai bine de 30 de ani, investitiile au inceput sa tina pasul cu nevoile de dezvoltare…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca lucrarile sunt in desfașurare pe toate cele 13 tronsoane ale Autostrazii A7, de la Pașcani la Ploiești, și a indicat ca patru dintre acestea ar trebui sa fie finalizate in cursul acestui an. Sorin Grindeanu a fost prezent, vineri, impreuna cu…

- Mai sunt doar 8 locuri la FoodIntelRomania ! Peste 40 de speakeri de varf, antreprenori de varf in Romania din FoodBiz, conducatorii unor companii cu cifre de afaceri de miliarde care cauta dezvoltare și parteneri, șefi de instituții de stat care reglementeaza agribusiness, foodbiz-ul, retailul, HoReCa,…

- Premierul a transmis intr-un mesaj pe X ca Banca Europeana de Investitii este un partener cheie strategic pentru Romania. ”Vom accelera implementarea proiectelor noastre comune cu sprijinul noului presedinte, Nadia Calvino”, mai afirma premierul. Marcel Ciolacu precizeaza ca un accent deosebit va fi…