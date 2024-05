Guvernul a aprobat, joi, prin memorandum, Programul National de Reforma 2024 (PNR 2024), pe care Romania, ca si celelalte state membre ale Uniunii Europene, urmeaza sa il prezinte in atentia Comisiei Europene in cadrul exercitiului anual al Semestrului European, conform cadrului de guvernanta economica a UE. Documentul aprobat de Guvern ofera o imagine de ansamblu asupra domeniilor urmarite de Romania in cadrul Semestrului European, PNR 2024 fiind utilizat atat pentru a prezenta progresele din cadrul PNRR, pe baza rapoartelor bianuale, cat si pentru a reflecta masurile intreprinse in afara cadrului…