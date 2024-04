Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 17 ani de cand Romania este membra a Uniunii Europene, economia țarii s-a dezvoltat, bazandu-ne pe fondurile primite de la Bruxelles. Dragoș Pislaru, membru al Parlamentului European, spune ca țara noastra trebuie sa iși depașeasca statutul de „țara asistata” și sa devina un membru care sa ia…

- „Se va negocia in continuare. Romania si-a indeplinit jalonul. Il consideram in continuare indeplinit. Suntem in discutii tehnice in continuare. Nu exista acest plafon pe care il invoca undeva in PNRR. A fost prinsa o aluzie la acest tip de abordare cu TVA cu plafonul de TVA de cei care au scris la…

- Romania are nevoie urgenta de un plan fiscal credibil pe termen mediu, cu o reforma fiscala, a declarat Declan Costello, director general adjunct pentru afaceri economice și financiare din cadrul DG ECFIN.Celine Gauer, responsabila pentru gestionarea PNRR la nivel european, a atras atenția ca multe…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, anunta joi ca PNL sprijina antreprenorii care incep o afacere de la zero iar definirea unei microintreprinderi prin pragul de 500.000 euro al cifrei de afaceri anuale este esentiala pentru a permite unei companii sa creasca. Liderul PNL afirma ca, daca aprobarea celei…

- ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene, asa cum am fost la fiecare cerere de plata si cum e parcursul firesc al aprobarii indeplinirii tintelor si jaloanelor din PNRR. Fiecare minister coordonator de reforma are dialog cu CE, actualizari de…

- Romania primește 288 milioane de euro de la UE ca avans in programul REPowerEU. Comisia Europeana a acordat Romaniei o plata de prefinanțare de 288 de milioane de euro pentru proiecte energetice, in cadrul componentei RePowerEU din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Aceasta plata va…