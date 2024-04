Stiri pe aceeasi tema

- „Se va negocia in continuare. Romania si-a indeplinit jalonul. Il consideram in continuare indeplinit. Suntem in discutii tehnice in continuare. Nu exista acest plafon pe care il invoca undeva in PNRR. A fost prinsa o aluzie la acest tip de abordare cu TVA cu plafonul de TVA de cei care au scris la…

- Astfel, propunerea legislativa aproba ordonanta Guvernului 8/2024 pentru modificarea ordonantei de urgenta a Guvernului 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta, precum si pentru…

- Reprezentanții Comisiei Europene deruleaza o vizita la București in perioada 18-21 martie, iar discuțiile se axeaza pe situația fiscala a Romaniei, cererea de plata numarul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) și o noua scadere a pragului la microintreprinderi. Deși Romania sta pe…

- Ministrul Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a transmis, miercuri, ca cererea de plata 3 din PNRR nu este blocata, iar autoritatile din Romania sunt in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene pentru indeplinirea jaloanelor si tintelor. ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog…

- ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene, asa cum am fost la fiecare cerere de plata si cum e parcursul firesc al aprobarii indeplinirii tintelor si jaloanelor din PNRR. Fiecare minister coordonator de reforma are dialog cu CE, actualizari de…

- Ministrul Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a transmis, miercuri, ca cererea de plata 3 din PNRR nu este blocata, iar autoritatile din Romania sunt in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene pentru indeplinirea jaloanelor si tintelor. ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog…

- ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene, asa cum am fost la fiecare cerere de plata si cum e parcursul firesc al aprobarii indeplinirii tintelor si jaloanelor din PNRR. Fiecare minister coordonator de reforma are dialog cu CE, actualizari de…

- Romania primește 288 milioane de euro de la UE ca avans in programul REPowerEU. Comisia Europeana a acordat Romaniei o plata de prefinanțare de 288 de milioane de euro pentru proiecte energetice, in cadrul componentei RePowerEU din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Aceasta plata va…