Pierdem 500 milioane euro din PNRR pe ”jalonul 206”. Ciolacu: Mai vorbim Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca exista un dialog cu reprezentantii Comisiei Europene pentru a gasi solutiile cele mai bune, intrebat despre faptul ca cei de la CE considera ca impozitarea microintreprinderilor este mult prea lejera. „Cu adevarat, daca nu ajungem la un acord Romania risca sa piarda 500 de milioane euro pentru neindeplinirea jalonului 206”, a adaugat Ciolacu. „Cred ca urmeaza sa avem o discutie publica si sa avem cu cei afectati. Nu sustin modificarea”, a mai spus seful Guvernului. „Toate aceste lucruri sunt trecute in PNRR nu de catre Marcel Ciolacu. Sunt trecute de catre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Toate aceste lucruri sunt trecute in PNRR nu de catre Marcel Ciolacu. Sunt trecute de catre Citu si cu domnul Ghinea. Dansii au semnat aceste lucruri in PNRR. Ca au uitat sa va anunte si pe dumneavoastra, fiindca erau secrete ce au trecut in jalonul 206, asta este cu totul altceva. Sunt intr-un dialog…

- „Toate aceste lucruri sunt trecute in PNRR nu de catre Marcel Ciolacu. Sunt trecute de catre Citu si cu domnul Ghinea. Dansii au semnat aceste lucruri in PNRR. Ca au uitat sa va anunte si pe dumneavoastra, fiindca erau secrete ce au trecut in jalonul 206, asta este cu totul altceva.Sunt intr-un dialog…

- Romania are nevoie urgenta de un plan fiscal credibil pe termen mediu, cu o reforma fiscala, a declarat Declan Costello, director general adjunct pentru afaceri economice și financiare din cadrul DG ECFIN.Celine Gauer, responsabila pentru gestionarea PNRR la nivel european, a atras atenția ca multe…

- Cel care administreaza banii țarii spune ca trebuie luata o decizie asupra modului de impozitare, daca va fi pastrata cota unica sau daca trebuie impus impozitul progresiv. „Anul 2024 a fost anul declarat cu zero impozite si taxe si acest lucru este legiferat in Legea bugetului de stat. Dar angajamentul…

- Cel care administreaza banii țarii spune ca trebuie luata o decizie asupra modului de impozitare, daca va fi pastrata cota unica sau daca trebuie impus impozitul progresiv. „Anul 2024 a fost anul declarat cu zero impozite si taxe si acest lucru este legiferat in Legea bugetului de stat. Dar angajamentul…

- Potrivit Ministerului Dezvoltarii, cu aceasta ocazie, ministrul dezvoltarii a apreciat activitatea structurilor asociative ale administratiei publice si implicarea acestora in procesul de implementare a unor politici publice fundamentate si aplicate, conectate la realitatile comunitatilor locale din…

- Romania primește 288 milioane de euro de la UE ca avans in programul REPowerEU. Comisia Europeana a acordat Romaniei o plata de prefinanțare de 288 de milioane de euro pentru proiecte energetice, in cadrul componentei RePowerEU din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Aceasta plata va…

- ”La transportatori avem in continuare aceasta negociere in ceea ce priveste RCA-ul, unde in seara asta, din cate stiu eu, presedintele ASF a avut discutii cu anumiti transportatori si au gasit anumite amendamente legislative pe care si le asuma presedintele ASF-ului. Ramane ca si eu sa stau de vorba…