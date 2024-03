Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca exista un dialog cu reprezentantii Comisiei Europene pentru a gasi solutiile cele mai bune, intrebat despre faptul ca cei de la CE considera ca impozitarea microintreprinderilor este mult prea lejera. „Cu adevarat, daca nu ajungem la un acord Romania risca sa piarda…

- ”In perioada 18 – 21 martie a.c. o delegatie a Comisie Europene condusa de Celine Gauer, directorul general SG RECOVER, efectueaza cea de-a sasea misiune de monitorizare a Planului National de Redresare si Rezilienta. In data de 20 martie a.c., ca parte a acestei misiuni, a avut loc reuniunea Comitetului…

- Reprezentanții Comisiei Europene deruleaza o vizita la București in perioada 18-21 martie, iar discuțiile se axeaza pe situația fiscala a Romaniei, cererea de plata numarul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) și o noua scadere a pragului la microintreprinderi. Deși Romania sta pe…

- Ministrul Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a transmis, miercuri, ca cererea de plata 3 din PNRR nu este blocata, iar autoritatile din Romania sunt in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene pentru indeplinirea jaloanelor si tintelor. ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog…

- ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene, asa cum am fost la fiecare cerere de plata si cum e parcursul firesc al aprobarii indeplinirii tintelor si jaloanelor din PNRR. Fiecare minister coordonator de reforma are dialog cu CE, actualizari de…

- Comisia Europeana platește prefinanțarea REPowerEU Romaniei, Belgiei, Croației, Ciprului, Finlandei, Greciei, Italiei, Letoniei și Spaniei in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența. Ieri, 25 ianuarie, Comisia Europeana a platit urmatoarele sume cu titlu de prefinanțare legate de fondurile REPowerEU…

- Romania primește 288 milioane de euro de la UE ca avans in programul REPowerEU. Comisia Europeana a acordat Romaniei o plata de prefinanțare de 288 de milioane de euro pentru proiecte energetice, in cadrul componentei RePowerEU din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Aceasta plata va…