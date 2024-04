Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 17 ani de cand Romania este membra a Uniunii Europene, economia țarii s-a dezvoltat, bazandu-ne pe fondurile primite de la Bruxelles. Dragoș Pislaru, membru al Parlamentului European, spune ca țara noastra trebuie sa iși depașeasca statutul de „țara asistata” și sa devina un membru care sa ia…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a subliniat ca pana in august 2026 toate proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) trebuie finalizate, insa exista intarzieri semnificative in implementarea unor investiții in energie. Una dintre cauzele principale…

- ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene, asa cum am fost la fiecare cerere de plata si cum e parcursul firesc al aprobarii indeplinirii tintelor si jaloanelor din PNRR. Fiecare minister coordonator de reforma are dialog cu CE, actualizari de…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat, vineri, lista intermediara numarul 2 a proiectelor admise la finanțare in cadrul apelului de proiecte „Digitalizarea IMM-urilor Grant de pana la 100.000 euro pe intreprindere care sa sprijine IMM-urile in adoptarea tehnologiilor digitale”,…

- Romania va incasa 288 de milioane de la Comisia Europeana, aceasta suma reprezentand o confirmare a eforturilor constante de a construi o Romanie mai moderna, mai curata si aliniata la standardele contemporane, sustine ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu. „Aceasta suma, care…

- Organizațiile neguvernarmentale (ONG) din Romania vor putea obține fonduri nerambursabile de cate 25.000-70.000 EUR, sa-și cumpere calculatoare, softuri și alte mijloace IT, printr-o noua linie de finanțare care urmeaza sa se deschida in anul 2024, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, anunta ca Ministerul Transporturilor, cel al Finantelor Publice si Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) sunt ”performeri” in ceea ce priveste cheltuirea de fonduri primite prin Planul National de Redresare si Rezilienta…