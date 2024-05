Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, se creeaza cadrul legal ca din fondurile prevazute la titlurile aferente proiectelor cu finantare externa sa poata fi cedate la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului economiile inregistrate in cursul exercitiului bugetar, mai arata comunicatul de presa al Executivului. O alta…

- Comisia Europeana Aproba Ajutorul de Stat pentru TAROM in Valoare de 95,3 Milioane de Euro Comisia Europeana a aprobat luni planurile Romaniei de a acorda un ajutor de restructurare in valoare de pana la 95,3 milioane de euro (473,69 milioane lei) transportatorului aerian national de stat, TAROM, in…

- „Printr-o ordonanta de urgenta, Guvernul sustine intreprinderile mici si mijlocii si domeniul HoReCa pentru a-si asigura energia necesara prin instalarea de panouri fotovoltaice si prin instalarea de statii pentru vehiculele electrice. Programul Electric UP continua cu o noua etapa de finantare in care…

- ”Este de bun augur ca fix astazi, de 11 aprilie (Ziua Educatiei Financiare – n.r.) a fost adoptata de catre Guvern Strategia Nationala de Educatie Financiara 2024-2030”, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, la finalul sedintei de joi a Executivului. El a aratat ca, prin Strategia…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a multumit omologului din Germania pentru sprijinul tarii sale si al sau personal pentru aderarea Romaniei la Schengen, proces pentru a carui finalizare tara noastra mizeaza, in continuare, pe sprijinul Germaniei, astfel incat sa fie eliminate cat mai curand si controalele…

- Normele de aplicare a Legii pensiilor au fost publicate in Monitorul Oficial, confirmand oficialitatea acestora și facilitand punerea in practica a legii. Ca orice lege, și Legea pensiilor necesita norme de aplicare pentru a fi implementata. Majoritatea prevederilor acestei legi intra in vigoare din…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anuntat ca va fi prelungita si in acest an schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS cu toate componentele sale. In jur de 11.500 de firme romanesti vor beneficia de acest ajutor din partea statului, cu un buget de aproximativ 2,5 miliarde de euro, a mai precizat seful…

- Guvernul va lua cat mai curand o decizie privind eliminarea impozitarii cu 10% a concediilor medicale, posibil saptamana viitoare, doua dintre categoriile de beneficiari urmand a fi pacientii oncologici si femeile insarcinate, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. El a raspuns…