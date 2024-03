Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2023 privind stabilirea unor masuri in derularea Programului national de investitii „Anghel Saligny”, transmite Administratia Prezidentiala. Actul normativ promulgat de catre seful statului…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, Ordonanta de urgenta a Guvernului prin care se stabileste ca drumurile care asigura legaturile cu obiectivele pentru aparare se incadreaza in categoria drumurilor de interes national. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2023 adoptata de deputati…

- Deputatul liberal aradean Glad Varga, vicepreședintele Comisiei pentru antreprenoriat și turism, anunța ca, incepand cu 15 februarie, se deschide sesiunea de depunere a cererilor de... The post Glad Varga, deputat PNL: „Se aloca fonduri pentru dezvoltarea productiei interne de produse si materiale de…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Stefan Radu Oprea a anuntat ca Executivul a adoptat, joi, proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea si…

- Se stimuleaza investițiile in județele mai puțin dezvoltate și se crește producția interna de produse și materiale de construcții! Ghidul solicitantului pentru obținerea finanțarilor prin Programul național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții este deja publicat…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care modifica Legea politiei locale 155/2010, in sensul ca sunt acordate politiei locale atributii de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale pentru incalcarea normelor rutiere de catre conducatorii de trotinete electrice. Actul…

