Actul normativ promulgat de catre seful statului stabileste unele masuri in derularea Programului national de investitii „Anghel Saligny”. Astfel, demersul are drept scop includerea in Program a obiectivului de investitii „Regenerarea spatiilor publice in zona Pasajul Unirii, prin realizarea lucrarilor de consolidare si reabilitare a planseului de acoperire a raului Dambovita in Piata Unirii”, cu finantare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei pentru cheltuielile care pot fi finantate prin Program, precum si suplimentarea valorii totale…