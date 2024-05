Şase morţi şi zeci de răniţi, în urma unor atacuri ale ruşilor la Harkov Atacurile rusești asupra unui magazin de bricolaj aglomerat și a unei zone rezidențiale din Harkov, Ucraina, au ucis sambata cel puțin șase persoane și au ranit alte cateva zeci, potrivit oficialilor locali citați de Reuters. Guvernatorul regional Oleg Sinegubov a declarat la televiziunea naționala ca șase persoane au murit dupa ce doua bombe ghidate au lovit hipermarketul de bricolaj dintr-o zona rezidențiala a orașului. Cel puțin doi dintre cei decedați erau angajați ai magazinului. Patruzeci de persoane au fost ranite, dintre care cel puțin trei sunt in stare grava, iar șaisprezece persoane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le cere aliaților sai occidentali sa doboare de pe teritoriul lor rachete și drone rusești deasupra Ucrainei. „Rușii desfașoara 300 de avioane pe teritoriul ucrainean”, a spus el, intr-un interviu pentru Reuters, publicat luni. El nu crede ca astfel NATO ar…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in China saptamana aceasta, in perioada 16-17 mai, a anuntat marti Kremlinul, transmite Reuters.„La invitatia presedintelui Xi Jinping, presedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizita de stat in China in 16-17 mai”, a anunțat Kremlinul.Potrivit Kremlinului,…

- Atacurile cu drone asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, aflata sub controlul Rusiei, reprezinta un "punct de cotitura" in razboiul din Ucraina si trebuie sa inceteze, a declarat joi Rafael Grossi, seful organizatiei de supraveghere nucleara a ONU, in fata Consiliului Guvernatorilor…

- Locuitorii din zona de nord a județului Tulcea au primit in noaptea de sambata spre duminica un mesaj Ro-Alert, in care erau avertizați despre riscul de cadere a unor obiecte din spatiul aerian, a anunțat ISU Tulcea, citat de News.ro.„Mesajele RO-Alert au drept scop informarea populatiei cu privire…

- Rusia a atacat vineri infrastructuri de generare si distributie a energiei electrice in cel putin sapte regiuni ale Ucrainei cu o ploaie de rachete si drone, afirmand ca acest atac este un raspuns in urma recentelor incursiuni ale unor combatantilor rusi și straini (printre care și romani) pro-ucraineni…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat luni Occidentul ca un conflict direct intre Rusia și alianța militara NATO, condusa de SUA, ar insemna ca planeta este la un pas de al treilea razboi mondial, dar a spus ca aproape nimeni nu iși dorește un astfel de scenariu, scrie Reuters.Razboiul din Ucraina…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat marti ca trebuie evitate orice masuri care ar exacerba razboiul din Ucraina si ar putea extinde conflictul la NATO, adaugand ca il va primi intr-o vizita pe presedintele rus Vladimir Putin dupa alegerile de la sfarsitul acestei luni, informeaza Reuters, citat…

- Trimiterea in Ucraina a unor militari din state membre ale NATO ar insemna un conflict intre Rusia si alianta, a avertizat marti Kremlinul, conform agentiei Reuters, conform AGERPRES. Presedintele francez Emmanuel Macron a vorbit luni despre posibilitatea ca militari din Europa sa ajunga in Ucraina.…