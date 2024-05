Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Ignat a aparut la TV la doar o zi dupa ce Sebastian Dobrincu a anunțat ca s-au desparțit. Deși a evitat sa vorbeasca despre viața personala, cantareața s-a dat de gol și a spus ca „se intampla lucruri extraordinare in viața mea”. Joi s-a aflat ca Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat s-au desparțit…

- Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat s-au desparțit dupa o relație de 3 ani. Tanarul antreprenor a dezvaluit in emisiunea lui Catalin Maruța ca povestea de dragoste cu artista a ajuns la final.Dupa o relație frumoasa care a durat 3 ani, Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au decis sa puna capat poveștii…

- Vali Vijelie și soția lui s-au desparțit dupa o relație de 28 de ani. Carmen Rusu a fost cea care a confirmat separarea de manelist, la scurt timp dupa ce acesta a fost surprins cu o alta femeie.In urma cu doar cateva zile, manelistul a fost surprins de Cancan.ro, in timp ce apare la brațul unei alte…

- Catalin Zmarandescu, in varsta de 51 de ani, participat la Survivor All Stars, insa, acesta a fost eliminat din concur, alaturi de Jorge, in urma cu doar cateva saptamani. Acum, acesta a acordat un interviu, in care a dezvaluit amanunte despre o perioada grea din viața lui. Luptatorul a fost susect…

- Augustin Viziru nu se mandrește doar cu cariera lui in actorie, ci și cu Maria, fetița lui in varsta de aproape patru ani. Deși fizic nu ii seamana de loc, micuța moștenește temperamentul tatalui ei celebru. In iunie 2020, Augustin Viziru și Ema, soția lui, au devenit pentru prima data parinți. Atunci…

- Claudia Iosif face primele declarații despre o posibila impacare cu Dorian Popa. Timp de 11 ani a avut o relație cu cantarețul, au fost fericiți pana in noiembrie 2023, cand ea a anunțat oficial separarea. Mulți fani ii vedeau pe Claudia Iosif și pe Dorian Popa casatoriți. Dupa 11 ani de relație, cei…