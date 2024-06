NATO își pregătește arsenalul nuclear NATO poarta discutii pentru a desfasura mai multe arme nucleare in fata unei amenintari tot mai mari din partea Rusiei si a Chinei, a declarat secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat cotidianului britanic The Telegraph. Șeful NATO a dezvaluit ca exista consultari in direct intre membri cu privire la scoaterea rachetelor din […] The post NATO iși pregatește arsenalul nuclear appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NATO poarta discutii pentru a desfasura mai multe arme nucleare in fata unei amenintari tot mai mari din partea Rusiei si a Chinei, a declarat secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat cotidianului britanic The Telegraph.

- UPDATE Biroul Electoral Central a decis, marți, sa nu adopte proiectul de hotarare privind tiparirea in plus (fața de numarul alegatorilor) a zeci de mii de buletine de vot pentru alegerile locale de duminica, 9 iunie. Biroul Electoral Central analizeaza, in ședința din 4 iunie, tiparirea a zeci de…

- „Capacitatea de autoaparare este necesara pentru menținerea pacii”, a anunțat in aceasta dimineața premierul ungar la Radio Kossuth. „A avea o armata este necesar și nu duce la razboi. In mod ciudat, absența armatelor duce la razboi”, a spus Viktor Orban intr-un interviu la emisiunea „Buna dimineața,…

- Tensiunile dintre blocul economic occidental condus de SUA și cel aliniat Chinei amenința cooperarea comerciala globala și creșterea economica, a avertizat un inalt oficial al Fondului Monetar Internațional. Gita Gopinath, directorul general adjunct al FMI, a declarat marți, intr-un discurs susținut…

- Turcia a decis sa sprijine candidatura prim-ministrului olandez in exercitiu, Mark Rutte, la functia de secretar general al NATO, a transmis luni agentia olandeza de presa ANP, citand diplomati de la NATO, potrivit Reuters. Turcia era unul din cele patru state membre ale Aliantei care nu isi anuntasera…

- „Nu este prea tarziu ca Ucraina sa castige” in razboiul impotriva Rusiei, cu conditia ca Occidentul sa-si respecte promisiunile de a-i furniza mai multe arme, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza AFP. „In ultimele luni, aliatii NATO nu au oferit sprijinul” pe care l-au…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca considera ca primarii care au trecut de la PNL la PSD nu au ce sa primeasca din partea social-democratilor si a declarat ca cei care dezerteaza dintr-o formatiune politica si merg in alta parte „“pentru niste firfirei nu sunt oameni politici, nu merita atentia noastra”. Ciuca…

- Un raport oficial al NATO arata ca Romania a cheltuit pentru aparare in 2023 1,6% din PIB, mai puțin decat limita obligatorie de 2% din PIB și chiar mai puțin decat media celor 30 de state membre de 1,73%. Bugetul Romaniei pentru aparare s-a ridicat in 2023 la 5,6 miliarde de dolari. In vara lui […]…