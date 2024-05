Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi a scris, duminica, pe Facebook, un mesaj in care si-a exprimat bucuria pentru ca a putut fi din nou pe teren, dupa 30 de ani, alaturi de colegii sai din Generatia de Aur, scrie News.ro.„Fericit sa fiu din nou pe teren, dupa 30 de ani, alaturi de colegii cu care am trait cele mai mari bucurii…

- Meciul de adio al ”Generației de Aur” a avut loc pe Arena Naționala, in fața a peste 50.000 de oameni. ”Generația de Aur” a caștigat meciul de adio, dupa ce s-a impus cu scorul de 3-2. Rivaldo și Pandev au marcat pentru Legendele Lumii, dar gloriile fotbalului romanesc au produs ”remontada”, prin golurile…

- Generația de Aur – Legendele Lumii, meciul de adio al fotbaliștilor care au scris istorie pentru Romania la Campionatul Mondial din 1994, s-a terminat cu victoria „tricolorilor”, scor 3-2. Partida a fost marcata de mai multe momente speciale, iar cei peste 50.000 de suporteri prezenți la stadion le-au…

- Sambata, pe 25 mai, Arena Naționala va gazdui un meci-eveniment: partida de adio a Generației de Aur, cu Hagi, Popescu, Petrescu sau Ilie Dumitrescu pentru ultima data impreuna pe teren. S-au vandut peste 54.000 de bilete, ceea ce inseamna ca vom avea un nou record istoric al stadionului. Pana la startul…

- Dupa victoria obținuta astazi impotriva celor de la Șoimii Campia Turzii, formația UST Cornești este la un pas de caștigarea sezonului 2023-2024 din Liga a 5-a ACADEMY, zona Campia Turzii. In urma acestei infrangeri, echipa Șoimii Campia Turzii a pierdut momentan și locul doi in clasament in detrimentul…

- ​Meciul dintre Dinamo și Poli Iași s-a incheiat cu victoria dramatica a „cainilor”, scor 1-0, insa partida a avut parte și de o scena cumplita, la un contact intre Josue Homawoo și Luca Mihai.

- Sorana a fost invinsa la Indian Wells, fiind eliminata de Sloane Stephens. Targovișteanca a avut o prestație mult sub nivelul sau, americanca caștigand primul set cu 6-0… Scorul din meciul cu Stephens (44 WTA) a fost 6-0, 7-5. Partida a durat o ora și 20 de minute, Sorana caștigand 42.000 de dolari…

- CSM Ceahlaul Piatra Neamț vizeaza DOAR victoria in partida cu CSC Dumbravița. Meciul, care conteaza pentru etapa a XVII-a a Ligii a II-a, va avea loc sambata, 2 martie, cu incepere de la ora 11:00, pe stadionul municipal ”Ceahlaul” din Piatra Neamț. Matei MORARU – Catalin ANTON – Stefan KRELL Pietrenii…