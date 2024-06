Piața media din România va depăși valoarea de 762 milioane euro Piața medie din Romania Piața media din Romania a fost pe un trend ascendent stabil in 2023, ajungand la o valoare neta estimata de 701 milioane de euro, in creștere cu 6,5% fața de anul anterior, potrivit unui analize realizata de Media Fact Book . Piața de media este estimata ca va atinge valoarea record de 762 milioane de euro, pana la finalul lui 2024. „Aceasta evoluție pozitiva se datoreaza factorilor economici favorabili, precum scaderea prețurilor la energie și o piața a forței de munca puternica, care au contracarat efectele unui climat economic și geopolitic dificil. Analiza Media Fact… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

