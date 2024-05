Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL pentru Consiliul Local Suceava, Daniel Ungurian, a declarat, astazi, ca are incredere ca actualul viceprimar Lucian Harșovschi este cel mai potrivit pentru funcția de primar al Sucevei avand in vedere experiența pe care o are in administrație. Daniel Ungurian s-a nascut și a crescut in…

- Candidatul PNL pentru funcția de primar al Sucevei, actualul viceprimar Lucian Harșovschi și-a prezentat, astazi, proiectele pentru copiii și tinerii Sucevei. „Parinții mei mi-au oferit cei șapte ani de acasa și m-au invațat ca atunci cand imi dau cuvantul, sa fac tot posibilul sa il respect. Acest…

- Candidatul PNL pentru Consiliul Local Suceava, Bogdan Pastrav, a declarat ca a intrat in echipa candidatul PNL pentru Primaria Suceava, Lucian Harșovschi, deoarece este convins ca acesta este un lider cu abilitați profesionale remarcabile. Bogdan George Pastrav este un inginer economist, el precizand…

- Candidatul PNL pentru Consiliul Local Suceava, Alexandru Focșaneanu, a declarat ca a decis sa fie alaturi de candidatul liberal pentru Primarie Suceava, Lucian Harșovschi, pentru ca are incredere ca va produce schimbarea de care orașul are nevoie. Alexandru Focșaneanu are 30 de ani, este soț și tatal…

- Candidatul PNL pentru funcția de primar al Sucevei, actualul viceprimar Lucian Harșovschi, a transmis vineri ca pentru caștigarea alegerilor se bazeaza pe toți sucevenii, pe toți tinerii din Suceava și pe toți cei care iși doresc un oraș mai bun. In cadrul evenimentului de lansare a candidaților PNL…

- Pe lista PNL pentru Consiliul Local Suceava se afla și tanara Diana Pațu. Diana Pițu are 36 de ani și este mama unui baiețel. A absolvit Colegiul Național “Petru Rareș” din Suceava, iar studiile universitare le-a absolvit la București, apoi, a revenit acasa, unde a urmat cursurile unui program de masterat…

- Prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu este om de baza in echipa candidatului PNL la Primaria Suceava, actualul viceprimar Lucian Harșovschi, ocupand poziția a doua pe lista de consilieri locali. Sanda Maria Ardeleanu este profesor universitar, conducator de doctorat și director al Bibliotecii universitare…

- Candidatul PNL pentru Primaria Șcheia, Alin Rusu, a transmis ca locuitorii din toate satele comunei vor beneficia de un transport public metropolitan modern in cadrul parteneriatului existent cu Primaria Suceava. Alin Rusu a spus ca a avut o intalnire cu viceprimarul Sucevei și candidatul PNL pentru…