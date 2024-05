Stiri pe aceeasi tema

- Compozitorul Richard Sherman, care a scris piese pentru o serie de filme celebre ale Disney, precum ”Pisicile Aristocrate”, ”Mary Poppins” sau ”Cartea Junglei”, s-a stins din viața la varsta de 95 de ani.

- Actorul britanic Ian Gelder, care a interpretat rolul lui Kevan Lannister in serialul dramatic fantastic 39; 39;Game Of Thrones 39; 39;, a incetat din viata la varsta de 74 de ani. Cu o imensa tristete si cu inima franta in milioane de bucati postez aici pentru a anunta decesul celui care mi a fost…

- Ian Gelder, actorul britanic cunoscut mai ales pentru rolul lui Kevan Lannister din "Game of Thrones", a murit luni din cauza unor complicații cauzate de un cancer al cailor biliare. Avea 74 de ani.

- Drama in familia unui celebru fotbalist! Fostul campion UFC, Francis Ngannou, a confirmat moartea fiului sau in varsta de doar 1 an și trei luni, prin intermediul unui mesaj pe care l-a publicat pe pagina personala de Facebook. Sportivul a cerut sfaturi celor care il urmaresc, menționand ca nu știe…

- Nascut pe 22 iunie 1938, la Ploiești, județul Prahova, Octavian Vintila a decedat vineri, 19 aprilie 2024, la varsta de 86 de ani. Familia sportului romanesc a pierdut un mare comentator sportiv. Radio Romania Actualitați a anunțat sambata de dimineața decesul lui Octavian Vintila. Acesta a incetat…

- Lumea filmului internațional, in doliu! Actorul Chance Perdomo, cunoscut pentru rolul sau dintr-un serial de succes pe Netflix, s-a stins din viața in urma unui accident de motocicleta. Avea doar 27 de ani.

- E doliu in lumea politica din Romania. A murit Teodor Marius Spinu, fost politician in partidul lui Traian Basescu. Profesorul Spinu era si cadru universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, din Iasi, potrivit stiripesurse.ro.Anuntul privind moartea lui Spinu a fost facut de fostii sai elevi"Cu…

- Lumea literaturii este in doliu! La varsta de 76 de ani s-a stins din viața un celebru critic literar. Este vorba despre Alex Ștefanescu. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de scriitorul Daniel Cristea-Enache prin intermediul paginii de socializare.