Stiri pe aceeasi tema

- Fostul campion UFC Francis Ngannou a anuntat, in social media, ca fiul sau in varsta de doar 15 luni a murit."Prea curand pentru a pleca, dar totusi a plecat. Baietelul meu, prietenul meu, partenerul meu, Kobe era plin de viata si bucurie. Acum, zace fara viata.

- E doliu in lumea presei din Romania. Un cunoscut fotograf sportiv s-a stins din viața la varsta de 45 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de un prieten de-al sau, prin intermediul paginii de Facebook.

- Azzurra Carnelos, o italianca in varsta de 33 de ani, a murit din cauza unui cancer la san. Tanara a aflat teribilul diagnostic pentru prima data in 2019, dar reușise sa-l invinga. Cancerul a recidivat in luna februarie a acestui an, cand femeia era deja insarcinata. Impreuna cu medicii, ea a ales sa…

- Este doliu in Romania, dupa ce s-a mai stins din viața un nume important al lumii politice. Este vorba despre Doru Viorel Ursu, fost ministru de interne, care a plecat dintre noi in mod fulgerator. Familia a fost cea care a facut anunțul cutremurator. S-a stins din viața Doru Viorel Ursu Lumea politica…

- Lumea filmului internațional, in doliu! Actorul Chance Perdomo, cunoscut pentru rolul sau dintr-un serial de succes pe Netflix, s-a stins din viața in urma unui accident de motocicleta. Avea doar 27 de ani.

- A murit Nicolae Manolescu. Era presedintele Uniunii Scriitorilor din Romania și avea 84 de ani Nascut pe 27 noiembrie 1939, la Ramnicu Valcea, Nicolae Manolescu s-a stins din viata astazi, relateaza mediafax.ro. Directia Judeteana pentru Cultura Valcea a postat pe Facebook: „Nicolae Manolescu s-a stins…

- Familia fotbalistica a Petrolului a mai pierdut un nume important. Petrica Butufei, un simbol al „lupilor galbeni”, considerat un adevarat fundaș de fier, s-a stins astazi din viața la 69 de ani. Conform paginii oficiale a formației piteștene, fostul capitan Petrica Butufei a trecut in neființa astazi,…

- Drama fara margini la Biled, unde un tanar de 16 ani s-a prabusit pe terenul de fotbal si nu a mai putut fi salvat in ciuda interventiei medicilor. La data de 25 februarie, polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca in momentul in care se juca ...…