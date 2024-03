Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea profesorala dejeana deplange trecerea in neființa a celei care a fost Ligia Clinciu, profesor de limba franceza timp de mai multe decenii la Liceul Teoretic ”Alexandru Papiu Ilarian” din Dej. Vestea decesului Ligiei Clinciu a lovit crunt in sufletele celor care au cunoscut-o și indragit-o.…

- Consilierul PNL din cadrul Consiiului Local Cernavoda, Romeo Tudor s a stins din viata la doar 55 de ani. Vestea a fost data pe Facebook atat de fiul acestuia, cat si de primarul Liviu Negoita. "Astazi, mult prea devreme, ne a parasit un prieten drag, un coleg, un liberal autentic Romeo Tudor. Va ramane…

- Criticul si istoricul literar Alex Stefanescu a murit la varsta de 76 de ani. Anuntul a fost facut de scriitorul Daniel Cristea Enache, potrivit stiripesurse.ro."O veste care indoliaza cultura romana: a murit marele critic si istoric literar Alex Stefanescu. Dumnezeu sa l odihneasca", scrie Daniel Cristea…

- Lumea medicala din Romania și pacienții se confrunta cu o pierdere imensa dupa decesul neașteptat al doctorului Horia Cioflan, unul dintre cei mai apreciați și dedicați medici ginecologi, la varsta de doar 57 de ani. Vestea tragica a lasat in urma o durere profunda printre colegii de breasla și sutele…

- Carmen Lela s-a stins din viața pe data de 20 ianuarie 2024, chiar in ziua in care a implinit 38 de ani, scrie Ziare.com. Din cate se se pare, artista a avut o viața grea, luptandu-se de ceva timp cu o boala crancena.Artista a copilarit in Dorohoi, la casa de copii, impreuna cu fratele ei. Devenise…

- Elena Stratan, unul dintre cei mai cunoscuti medici ginecologi, a murit, la varsta de 86 de ani. “Cu durere ne desparțim azi de cea care a fost mama mea. Dumnezeu sa o odihneasca si sa o primeasca in imparația Sa!”, a transmis Prof. dr. Demetra Socolov, fiica Elenei Stratan.Elena Stratan va fi inmormantata…

