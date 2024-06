Atenţie la banii de concediu! Cum vă lasă hackerii fără finanţe încă dinainte să ajungeţi la destinaţia favorită A venit vara, este perioada concediilor, iar romanii intra pe site-urile destinate cazarilor si achizitiilor de bilete de avion. Problema este ca hackerii va urmaresc pas cu pas. Atacatorii din online si-au diversificat metodele prin care ii insala pe oameni. Se dau drept administratorii hotelurilor Hackerii au devenit atat de iscusiți, incat au inceput sa […] The post Atentie la banii de concediu! Cum va lasa hackerii fara finante inca dinainte sa ajungeti la destinatia favorita first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

