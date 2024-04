Stiri pe aceeasi tema

- Doliu uriaș in lumea modei! Roberto Cavalli a murit vineri, la varsta de 83 de ani! Celebrul creator de moda s-a stins din viața in Florența, dupa o lunga perioada in care s-a luptat cu o boala crunta. Roberto Cavalli a lasat in urma o intreaga istorie și imaginea unui etalon al modei din intreaga lume.

- Ionița de la Clejani trece prin momente dureroase. Tatal sau, Marin Manole, s-a stins din viața la varsta de 82 de ani. Barbatul a fost o figura cunoscuta in lumea muzicii, bucurandu-se de succes și in țara, dar și in strainatate.

- A murit Nicolae Manolescu. Era presedintele Uniunii Scriitorilor din Romania și avea 84 de ani Nascut pe 27 noiembrie 1939, la Ramnicu Valcea, Nicolae Manolescu s-a stins din viata astazi, relateaza mediafax.ro. Directia Judeteana pentru Cultura Valcea a postat pe Facebook: „Nicolae Manolescu s-a stins…

- Nepot al fostului președinte francez Francois Mitterrand, Frederic Mitterrand a fost ministru al Culturii intre 2009 și 2012, sub președinția lui Nicolas Sarkozy. Acesta s-a stins din viața la varsta de 76 de ani, a anunțat familia sa. Familia și prietenii iși plang pierderea dupa trecerea in neființa…

- Fosta sotie a primului premier al Romaniei dupa Revolutie, Petre Roman, s-a stins din viata la varsta de 83 de ani. Mioara Roman s-a stins din viața, noaptea trecuta, la varsta de 83 de ani, chiar la azilul din Snagov unde era internata de cateva luni. Potrivit unor surse, decesul ar fi survenit in…

- Lumea fotbalului internațional, in doliu! A murit un mare antrenor. Cel care a cucerit Liga Campionilor cu FC Porto și a fost adversar al Stelei in 1994 s-a stins din viața la varsta de 78 de ani.

- Lumea muzicii internaționale, in doliu! S-a stins din viața o actrița extrem de iubita. Avea varsta de 75 de ani. Tristul anunț al trecerii cantareței in neființa a fost facut de casa ei de discuri.