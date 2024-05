Stiri pe aceeasi tema

- Kathleen Kavalec, ambasadorul SUA la București, a subliniat importanța jurnalismului liber și independent intr-o declarație emisa cu ocazia Zilei Mondiale a Libertații Presei. In contextul actual, caracterizat de creșterea dezinformarii și a narațiunilor false, ambasadorul a evidențiat rolul crucial…

- In Romania, conditia jurnalistului este fragila, expusa presiunilor. Mare parte din jurnalistii care slujesc adevarul si dreptul cetateanului la corecta informare sunt prost platiti, atrage atentia, de Ziua Mondiala a Libertatii Presei, Federatia Sindicatelor din Cultura si Presa „CulturMedia”, conform…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, vineri, cu prilejul Zilei Mondiale a Libertatii Presei, ca activitatea de jurnalist, cu toate valentele sale, are in sine si un rol de formator al societatii. „Ziua Mondiala a Libertatii Presei, pe care o marcam in a treia zi din luna mai, in fiecare an, subliniaza…

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei, importanța libertații de exprimare libertații de exprimare, „ca parghie de informare a publicului și garanție a unei societați democratice și libere”.

