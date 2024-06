Stiri pe aceeasi tema

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 24-05-2024 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 24 mai, ora 12 – 24 mai, ora 21; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : instabilitate atmosferica, cantitați insemnate de apa; Mesaj : ATENȚIONARE METEOROLOGICA…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 22-05-2024 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 10; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitați insemnate de apa; Mesaj…

- Temperaturile vor fi sub mediile anuale, astazi, in Capitala. Cerul va fi noros și trecator este posibil sa ploua, spun meteorologii.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, valorile termice vor continua sa scada și se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va…

- Vremea a facut prapad in preajma sarbatorilor pascale in multe teritorii din țara. Mai multe mașini au fost luate de ape, iar in unele zone a cazut și grindina, potrivit meteorologilor. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza pentru luna mai. Cu ce fenomene ne vom confrunta.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea in urmatoarele 4 saptamani. Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile vestice și nord-vestice, iar ploi puternice se vor inregistra in toata țara.Saptamana 22.04.2024 – 29.04.2024Valorile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat luni o estimare a evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru perioada 1-14 martie. Vremea se va racori in urmatoarele zile, in toata tara. De saptamana viitoare vom avea iar parte de temperaturi ridicate.

- Meteorologii au emis noi atenționari pentru vant puternic și furtuni, valabile pentru joi și vineri in diverse regiuni ale țarii. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) informeaza ca fenomenele meteorologice vor afecta mai ales nordul și centrul țarii.

- Temperaturile vor fi mai mari decat cele obișnuite in urmatoarele doua saptamani, iar apoi vor fi apropiate de cele normale, se arata in prognoza pe patru saptamani, publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 25.03.2024 – 01.04.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat…