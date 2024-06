Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri prezidențiale Presedintele liberalilor, Nicolae Ciuca, a declarat duminica seara ca este nevoie, in momentul de fata, ca PNL si PSD sa vina cu proprii candidati la alegerile prezidentiale si spune ca este normal ca Marcel Ciolacu sa candideze din partea social-democratilor. „Cred ca, in momentul…

- „Cred ca, in momentul de fata, este nevoie ca fiecare dintre cele doua partide sa vina cu propriul candidat, pentru ca vorbim de cea mai reprezentativa functie in statul roman, vorbim de persoana care primeste cel mai mare vot de incredere din partea cetatenilor romani si exista totusi, oricat de mult…

- Locul al doilea in sondaj aparține liderului PSD Marcel Ciolacu, care inregistreaza 18%, in timp ce Mircea Geoana, mult timp considerat unul dintre favoriți, a cazut pe locul 4, cu 9%. Traiectoria lui Geoana o urmeaza pe cea a lui Cristian Popescu Piedone – care s-a prabușit și el in sondaje dupa ce…

- O estimare Avangarde a aratat topul politicienilor romani cu cele mai mari sanse la alegerile prezidentiale din acest an.Topul este format din Marcel Ciolacu (PSD), Nicolae Ciuca (PNL), Catalin Drula (USR), George Simion (AUR) si Mircea Geoana (independent).

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat duminica seara, la Digi24, intrebat pe cine dintre Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu și Mircea Geoana ar vota la prezidențiale, ca, daca acestea ar fi opțiunile, ar prefera sa nu mearga la vot. Despre Ciuca spune ca generalii ar trebui „sa-și manance pensiile…

- Tradiționala serie de analize privind temperatura politica in perioada pre-electorala pare sa fie la concurența cu un alt trend, cel al sondajelor online privind opțiunile de vot, care ridica numeroase semne de intrebare privind modul in care a avut loc culegerea de date și a reprezentativitații lor,…

- Potrivit celui mai recent sondaj realizat de AtlasIntel, in exclusivitate pentru Digi24, cel mai bine clasat posibil candidat la alegerile prezidențiale ar fi Mircea Geoana. Acesta s-ar clasa pe primul loc in toate scenariile masurate. Geoana e urmat de George Simion, Catalin Drula și Diana Șoșoaca.…