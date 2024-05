Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, i-a criticat, sambata, pe primarul general, Nicusor Dan, si pe Gabriela Firea, pentru intarzierile proiectelor de reabilitare a retelei de termoficare.

- "Am ajuns la concluzia ca cel mai bine este sa susținem candidatura doamnei Firea. Am zis ca e mai corect pentru bucureșteni sa dam votul doamnei Firea. Daca punem in balanța realizarile doamnei Firea cu realizarile domnului Nicușor Dan sunt diferențe foarte mari. Cum iși caracterizeaza Firea contracandidații…

- PSD și PNL au decis sa candideze separat pentru Primaria Capitalei. Social-democrații au venit cu Gabriela Firea candidat, iar liberalii l-au aruncat in lupta alegerilor pe Sebastian Burduja. Daca social-democrații se intrec in declarații glorioase, anunțand de pe acum victoria Gabrielei Firea, liberalii…

- Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal au decis sa mearga cu candidat comun la alegerile pentru Primaria Capitalei, in persoana medicului chirurg Catalin Cirstoiu. Firea și Burduja și-au vazut astfel visele spulberate. PSD i-a oferit insa Gabrielei Firea un post calduț. Gabriela Firea…

- Coalitia PSD-PNL a ajuns joi seara, dupa mai bine de cinci ore de discutii, la un acord privind candidaturi comune la toate sectoarele din Bucuresti, insa nu a ajuns la o concluzie privind candidatura la Primaria Capitalei, informeaza News.ro, care citeaza surse poliice. O noua discutie urmand sa aiba…

- Primarul comunei Voluntari, Florentin Pandele a anunțat ca soția sa, Gabriela Firea, nu va mai candida la Primaria Capitalei. Decizia il bucura pe edil, insa nu și pe soția acestuia. „Soția mea nu va mai fi candidat la Primaria Capitalei, eu ma simt extraordinar de bine ca va avea timp sa se ocupe de…