Bannere şi afişe electorale vandalizate pe stradă, la Drobeta-Turnu Severin Mai multe bannere si afise electorale au fost vandalizate miercuri seara, in Drobeta-Turnu Severin. Polițiștii care se aflau in zona au dat de urma celor care au comis acest act de vandalism. Incidentul are loc cu doar șapte zile inainte de inceperea campaniei electorale pentru locale si europarlamentare. Totul a inceput in cursul zilei de […] The post Bannere si afise electorale vandalizate pe strada, la Drobeta-Turnu Severin appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

