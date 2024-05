Adversarul lui Alexander Zverev din finala ATP Roma

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Timisoara are ocazia sa lupte pentru un trofeu in 2024. Dupa esecul din finala Cupei, cu Deva, feroviarii le-au luat fata rivalilor din judetul vecin in campionat si vor disputa lupta pentru locul 1 cu United Galati, pe care au invins-o ieri cu 7-5 in sala „Constantin Jude”. Jocul din penultima…

- Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, si rusul Daniil Medvedev, locul 4 mondial, se vor intalni in finala de la Indian Wells. Cei doi au jucat finala si in 2023, cand s-a impus jucatorul din Spania, conform news.ro. Alcaraz a trecut in semifinale de castigatorul de la Australian Open, italianul…

- Daniil Medvedev s-a calificat in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells, dupa ce l-a invins in doua seturi pe danezul Holger Rune, cu 7-5, 6-4. Medvedev (4 ATP) va juca in penultimul act contra americanului Tommy Paul, victorios in duelul cu norvegianul Casper Ruud, scor 6-2, 1-6,…

- Liderul mondial din snooker, Ronnie O’Sullivan (48 de ani), a reușit o victorie istorica la turneul de la Riyadh. „Racheta” l-a invins pe John Higgins (48 de ani, locul 10 mondial) in sferturile de finala, cu scorul de 4-0. O’Sullivan joaca impotriva lui Judd Trump (34 de ani, locul 2 mondial) pentru…

- Turneul ATP de la Los Cabos (Mexic) a ramas fara campionul en-titre, Stefanos Tsitsipas fiind eliminat in semifinalele competiției. De asemenea, ziua de sambata a fost una nefasta și pentru principalul favorit, Alexander Zverev.

- Jucatorii de tenis Casper Ruud (Norvegia, 12 ATP, favorit nr. 4) si Jordan Thompson (Australia, 40 ATP, favorit nr. 8) vor disputa finala turneului ATP 250 de la Los Cabos (Mexic) dotat cu premii totale de 915.245 de dolari, conform Agerpres. Sambata, in semifinale, ambii jucatori au produs surprize,…

- Federatia Romana de Handbal a facut public jocurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, faza in care s-a calificat si HC Zalau dupa victoriile obtinute in fata formatiilor CSM Roman si Stiinta Bucuresti. Echipa pregatita de Gheorghe Tadici va intalni HC Dunarea Braila, formatie in fata careia…

- Tenismenii americani Taylor Fritz si Tommy Paul vor fi adversari in finala turneului ATP 250 de la Delray Beach (Florida), dotat cu premii totale de 661.585 de dolari, potrivit Agerpres. Sambata, toti cei patru semifinalisti au fost americani. Taylor Fritz, locul 9 ATP, principalul favorit, a trecut…