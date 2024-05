Stiri pe aceeasi tema

- Campioana din sezonul trecut din Serie A, Napoli, risca sa nu prinda un loc de cupe europene in ediția 2024-2025. Aflata pe poziția a 9-a in clasament, Napoli poate obține cel mult un loc de Conference League.

- Rafa Benitez, ultima data antrenor la Celta Vigo, o urmarește atent pe Parma, echipa la care evolueaza Dennis Man și Valentin Mihaila. Spaniolul are o legatura aparte cu Fabio Pecchia, tehnicianul principal al liderului din Serie B, care i-a fost secund la Napoli, Real Madrid și Newcastle. Fara echipa…

- Fost jucator la Lazio, Radu Ștefan a imbracat la derby-ul Capitalei Italiei de sambata o haina cu doua S-uri in scriptul tipic nazist plasate pe maneca inaintea scrisului „Lazio”, dupa ce, cu 12 ani in urma a facut un salut roman catre galerie, dupa o victorie cu Lazio, relateaza publicația italiana…

- Echipa italiana AC Milan a invins sambata seara, in deplasare, scor 2-1, formatia AC Fiorentina, intr-un meci al etapei a 30-a din Serie A, potrivit news.ro. Partida de la Florenta s-a decis in primele opt minute ale reprizei secunde, dupa o prima parte in care milanezii au fost cu ocaziile, iar…

- Formatia Atalanta a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Napoli, in etapa a 30-a a campionatului Italiei. Golurile au fost marcate de Miranchuk (26), Scamacca (45) si Koopmeiners (88), conform News.ro.Tot sambata se mai joaca meciurile Genoa - Frosinone, Torino - Monza,…

- Inter primește vizita celor de la Napoli, incepand cu ora 21:45, in runda cu numarul #29 din Serie A. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Orange Sport 2, Prima Sport 3 și Digi Sport 3. Vezi AICI programul intregii etape din Serie A Inter este mare favorita in meciul din…

- Sassuolo – Napoli, meci restant contand pentru etapa a 21-a din Serie A, s-a terminat cu un scor de tenis, 1-6, deși gazdele au fost cele care au deschis scorul. In minutul 17, Racic a semnat primul sau gol in campionatul Italiei cu un șut superb de la distanța, care datorita efectului a ocolit toți…

- Mozzart Bet ofera cele mai mari cote din lume in duelul saptamanii din optimile Ligii Campionilor. Vom avea un meci de gala la Napoli, unde italienii dau piept cu Barcelona lui Xavi. Napoli - Barcelona (ora 22:00) cota 2.55 Campioana Italiei are un sezon dezamagitor și este doar pe locul 9 in Serie…