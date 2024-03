Serie A: Partida dintre Torino şi AC Fiorentina se încheie cu o remiză albă Echipa italiana Torino a terminat la egalitate sambata seara, scor 0-0, cu formatia AC Fiorentina, intr-un meci al etapei a 27-a din Serie A, informeaza news.ro. Torinezii au avut un gol al lui Zapata anulat de VAR, in minutul 40, pentru un fault in atac comis de columbian asupra portarului Vanja Milinkovic-Savic. Intrat in minutul 9, in locul accidentatului Ilic, Samuele Ricci a fost eliminat in al saptelea minut al prelungirilor primei reprize, lasand gazdele in zece oameni. Fiorentina nu a profitat si meciul s-a terminat la egalitate, 0-0. AC Fiorentina ocupa locul 7 in clasament,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

