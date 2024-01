Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin, 21 de ani, a marcat al doilea sau gol in Serie A, pe care i l-a dedicat imediat iubitei sale, Ioana Stan. Reușita a venit chiar in poarta liderului Inter Milano și a adus un punct important pentru Genoa, scor 1-1. Radu Dragușin trece printr-o perioada de vis. A devenit titular incontestabil…

- Radu Dragușin a marcat golul prin care Genoa a obținut un punct din meciul cu Inter Milano, scor 1-1, in etapa a 18-a din Serie A. Prestația fundașului roman a fost apreciata de presa din Italia, care a avut numai cuvinte de lauda la adresa sa.

- Echipa italiana Parma a invins, marti, in deplasare, scor 2-0, formatia Brescia, in etapa a 19-a din Serie B. Atacantul roman Dennis Man a inscris unul din golurile oaspetilor.Antrenorul Fabio Pecchia a inceput meciul de la Brescia cu Dennis Man si Valentin Mihaila titulari, iar oaspetii au presat…

- Juventus Torino a obtinut o victorie dificila pe terenul lui Frosinone, cu 2-1, sambata, intr-un meci din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Italiei.Juventus a deschis scorul in minutul 12 prin foarte tanarul fotbalist turc Kenan Yildiz, in varsta de 18 ani. Uruguayanul Jaime Baez a egalat…

- Echipa italiana AC Milan a invins sambata, pe teren propriu, scor 1-0, formatia AC Fiorentina, intr-un meci al etapei a 13-a din Serie A, informeaza news.ro.Milanezii au deschis scorul in minutul 45+2, dintr-un penalti executat de Theo Hernandez si pe care gazdele l-au primit pentru un fault comis…

- Capitanul echipei Fiorentina, Cristiano Biraghi, a fost vazut luni facand curatenie pe strazile din Florenta, unde au fost inundatii in urma trecerii furtunii Ciaran.Capitanul Fiorentinei, Cristiano Biraghi, a fost vazut luni, pe strazile din Campi Bisenzio, lucrand cu lopata in noro, in timp ce…

- Serie A: Juventus a intrecut pe Fiorentina, in deplasare, cu 1-0Echipa italiana Juventus Torino a invins duminica, in deplasare, scor 1-0, gruparea AC Fiorentina, intr-un meci al etapei a 11 din Serie A. Juventus s-a impus cu 1-0 dupa ce Miretti a deschis scorul destul de repede, in minutul…

- Echipa italiana Inter Milano a invins sambata, in deplasare, scor 2-1, formatia Atalanta Bergamo, intr-un meci al etapei a 11-a din Serie A.Inter a deschis scorul la Bergamo, prin Hakan Calhanoglu, care a transformat un penalti, in minutul 40. A fost primul gol primit pe teren propriu de Atalanta…