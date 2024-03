Lazio o învinge pe Frosinone, în etapa a 29-a din Serie A Echipa italiana Lazio a invins sambata seara, in deplasare, scor 3-2, formatia Frosinone, in etapa a 29-a din Serie A, informeaza Rador Radio Romania. Lirola a marcat pentru gazde, in minutul 13, iar romanii au egalat abia in minutul 37, prin Zaccagni. In repriza secunda Castellanos a reusit dubla, in minutele 57 si 62, Lazio distantandu-se la doua goluri. Gazdele au redus din diferenta in minutul 70, prin Cheddira, iar meciul s-a incheiat cu victoria lui Lazio, scor 3-2. In clasamentul Serie A, Lazio este pe locul 9, cu 43 de puncte, iar Frosinone se afla pe 18, cu 24 de puncte. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

