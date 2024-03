Stiri pe aceeasi tema

- Brest, ocupanta locului secund in clasamentul campionatului de fotbal al Frantei, a fost invinsa cu scorul de 1-0 de Lens, sambata in deplasare, intr-un meci din etapa a 25-a, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Brest, care inregistrase trei victorii consecutive, a fost invinsa Lens, care a urcat…

- FC Metz, echipa antrenata de Ladislau Boloni, a inregistrat vineri seara cea de-a 14-a infrangere in actuala editie din Ligue 1, inclinandu-se pe teren propriu, 1-2, in fata celor de la Olympique Lyon, in prologul etapei a 23-a. Gazdele au deschis scorul prin Georges Mikautadze (13), insa oaspetii…

- Echipa franceza PSG a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia Brest, in etapa a 19-a din Ligue 1, informeaza news.ro.Parizienii au deschis scorul in minutul 38, cand Bradley Barcola l-a servit cu un assist pe Marco Asensio si acesta a inscris. Gazdele au intrat…

- Echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Panathinaikos.Elevii lui Razvan Lucescu au marcat in minutul 40, prin Koulierakis, dar golul a fost anulat dupa consultarea VAR. Totusi PAOK a reusit sa deschida…

- Superliga: Farul Constanta - Universitatea Craiova 2-1, in etapa a 22-aEchipa Farul Constanta a invins duminica seara, in deplasare, scor 2-1, formatia Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a 22-a a Superligii. Oaspetii au inscris primii la Craiova, in minutul 15, cand Louis Munteanu…

- Echipa franceza PSG a invins duminica seara, in deplasare, scor 2-0, gruparea RC Lens, in etapa a 18-a din Ligue 1. Gazdele au ratat un penalti la scorul de 0-0, informeaza news.ro.Meciul de pe Stade Felix Bollaert-Delelis a inceput bine pentru gazde, care au primit un penalti in minutul 6, dupa…

- Al Akhdoud și Al Shabab au fost rivale in etapa a 18-a din campionatul Arabiei Saudite. Gazdele s-au impus la limita, scor 1-0, dupa reușita lui Saviour, din pasa lui Florin Tanase. Pentru Al Akhdoud este al doilea succes consecutiv in competiția interna, dupa victoria cu Al Tai din etapa trecuta, cand…

- Echipa italiana Salernitana a incheiat la egalitate, vineri seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu gruparea AC Milan, in etapa a 17-a din Serie A, potrivit news.ro.Oaspetii au marcat primii pe Stadio Arechi, in minutul 17, cand Fikayo Tomori a deschis scorul. Gazdele din Salerno au cautat egalarea…