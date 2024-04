Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden l-a ironizat pe contracandidatul sau la alegerile prezidentiale din SUA din toamna acestui an, republicanul Donald Trump, pe care l-a comparat cu ”un baietel de sase ani”, la cina anuala a corespondentilor de presa la Casa Alba, transmit AFP si Reuters. Numerosi invitati…

- Qatarul a anuntat miercuri ca isi reevalueaza rolul de mediator in negocierile dintre Israel si palestinienii din Hamas, menite sa asigure o incetare a focului in Fasia Gaza si eliberarea ostaticilor, invocand ingrijorari legate de politicienii care incearca sa foloseasca discutiile pentru a obtine…

- Busculada s-a produs sambata dimineața, cand in orașul Gaza erau așteptate aproximativ 15 camioane incarcate cu faina și alte produse alimentare. In timpul incidentului au fost trase focuri de arma, iar cel puțin cinci oameni au murit și 30 au fost raniți, a anunțat Semiluna Roșie, citata de AFP, relateaza…

- Generalul Charles Q. Brown, presedintele Statului-Major Intrunit al SUA, a afirmat joi ca Israelul nu a primit tot armamentul american pe care l-a cerut, unul din motive fiind ca administratia condusa de presedintele Joe Biden nu este dispusa sa il furnizeze integral, transmite Reuters, arata Agerpres.…

- Vicepresedinta SUA Kamala Harris a indemnat duminica la o „incetare imediata a focului” pentru „cel putin sase saptamani” in Fasia Gaza, transmite AFP. „Avand in vedere amploarea suferintelor din Gaza, trebuie sa existe o incetare imediata a focului pentru cel putin urmatoarele sase saptamani, care…

- SUA s-au opus, marti, fara a fi o surpriza, unui proiect de rezolutie al Consiliului de Securitate al ONU care cerea o incetare imediata a focului in scop umanitar in Fasia Gaza, relateaza Reuters, informeaza News.ro. Treisprezece tari din cele 15 ale Consiliului de Securitate au votat in favoarea…

- Administrația de la Washington intenționeaza sa trimita Israelului bombe și alte tipuri de arme, deși SUA insista in același timp pentru o incetare a focului in Fașia Gaza, spun actuali și foști oficiali americani, citați de publicația The Wall Street Journal, relateaza Reuters.Pachetul de armament…

- Algeria a elaborat o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU pentru a cere o incetare a focului umanitara imediata intre Israel si Hamas, careia Statele Unite, care au drept de veto, i se opun, deoarece sustin ca ar fi utila doar militantilor palestinieni, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Proiectul,…