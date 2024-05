Stiri pe aceeasi tema

- „Victoria lui Nimeni (Nemo), una zdrobitoare asupra firescului, una insultatoare la adresa Muzicii”, afirma purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane a BOR, Vasile Banescu, dupa ce elvetianul Nemo a castigat Eurovision 2024 cu o melodie despre calatoria lui de autodescoperire ca persoana non-binara.…

