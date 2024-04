Stiri pe aceeasi tema

- Un singur punct mai avea nevoie FCSB, in meciul de sambata seara cu Farul Constanța, pentru a se incorona noua campioana a Superligii. In fața a peste 30.000 de suporteri, bucureștenii, lipsiți de patru titulari, au invins cu 2-1 și și-au asigurat matemat

- Clubul de fotbal "Sheriff" din Tiraspol a invins increzator pe FC "Balți" in runda a cincea a Superligii moldovenești. Intilnirea de la Tiraspol s-a incheiat cu scorul de 2:0. "Galben-negrii" au marcat cite un gol in fiecare repriza: Bernardo Vilar a inscris in minutul 14, iar in minutul 77 Cedric Badolo…

- A doua clasata, Farul Constanta, se dueleaza cu Universitatea Cluj, echipa de pe locul trei. Singura echipa din turneul play off al Superligii cu punctaj maxim dupa trei etape, echipa feminina de fotbal Farul Constanta a doua clasata sustine sambata, 30 martie 2024, partida din etapa a patra, intalnind…

- Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, incepe turneul play off de pe locul cinci, cu 22 de puncte. Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, s a calificat in turneul play off al Superligii 2023 2024, gratie egalului 0 0 obtinut in deplasare cu "lanterna rosieldquo; FC Botosani,…

- Farul Constanta a terminat la egalitate cu Otelul Galati, scor 1-1 (1-0), sambata, pe teren propriu, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal.Campioana a deschis scorul prin Constantin Budescu (31), dintr-un penalty acordat de VAR, pentru faultul lui Miguel Silva la Diogo Queiros.Otelul…

- In urma cartonasului galben primit in meciul cu FCSB, Louis Munteanu va lipsi, suspendat, din ofensiva Farului la meciul cu Dinamo. Ca si runda trecuta, ultimul meci din etapa a 25 a a Superligii 2023 2024 e unul in care joaca Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei. Luni, 12 februarie 2024,…

- FCSB intalnește Farul Constanța luni, in derbiul etapei a 24-a din Superliga de fotbal. In cazul unei victorii, bucureștenii iși vor consolida prima poziție in clasament. Tot luni se joaca meciul FC Voluntari-FC Hermannstadt.

- In etapa a 23 a a Superligii, campioana in exercitiu a Romaniei, Farul Constanta, a invins pe teren propriu FCU 1948 Craiova, scor 1 0.Golul la fost inscris de Ronaldo Deaconu, care a fost inclus in echipa ideala a rundei, prezentata de Liga Profesionista de Fotbal.Transferat in aceasta iarna la Farul,…