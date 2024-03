Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana Inter Milano a invins miercuri, pe teren propriu, scor 4-0, gruparea Atalanta Bergamo, intr-o restanta din etapa a 21-a din Serie A, potrivit news.ro. Inter a marcat de doua ori pana la pauza, prin Darmian (min. 26) si Lautaro Martinez (min. 45+1), iar in minutul 54 Dimarco a facut…

- Echipa italiana Inter Milano a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-0, formatia Salernitana, intr-un meci contand pentru etapa a 25-a din Serie A, informeaza news.ro. Inter a facut o prima repriza excelenta. Marcus Thuram a deschis scorul in minutul 17, Lautaro Martinez l-a majorat in minutul…

- Echipa italiana Inter Milano a invins duminica, in deplasare, scor 1-0, formatia AC Fiorentina, in etapa a 22-a din Serie A, informeaza news.ro.Lautaro Martinez a marcat unicul gol al meciului de la Florenta, in minutul 14, reusita argentinianului avand nevoie de validarea VAR. Gazdele au beneficiat…

- Echipa italiana Lazio a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa campioana a Italiei, Napoli, in etapa a 22-a din Serie A.Prima repriza s-a incheiat fara nici o ocazie de gol in conturile celor doua formatii, iar in minutul 46 Lazio a avut un gol al lui Castellano, anulat…

- Inter Milano a cucerit Supercupa Italiei pentru al treilea an consecutiv, dupa ce a invins-o in finala disputata in Arabia Saudita, la Riad, cu scorul de 1-0, pe campioana en titre, SSC Napoli. Golul victoriei a fost marcat atacantul argentinian Lautaro Martinez. Capitanul „nerazzurrilor a inscris in…

- Echipa Inter Milano a castigat luni seara, la Riad, Supercupa Italiei la fotbal, dupa ce a invins in finala pe Napoli, scor 1-0.La Riad, pe stadionul Al-Awwal Park, Inter a avut prima ocazie in fata campioanei, Napoli. Dimarco a lovit bara in minutul 15, iar Lautaro Martinez a avut un gol anulat…

- Publicația italiana Il Corriere dello Sport susține ca clubul de fotbal din Serie A Genoa a respins o oferta inițiala avansata de campioana Napoli pentru Radu Dragușin, care este in același timp și ținta lui Tottenham Hotspur și chiar a Barcelonei.Internaționalul roman a aparut ca unul dintre cei…

- Napoli - Monza, meci contand pentru etapa a 18-a din campionatul Italiei, este programat, vineri, 29 decembrie, de la ora 19:30, pe San Paolo, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.